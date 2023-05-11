Кочевница (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Следователь Виктория Беляева — единственная в отделе, у кого нет семьи. Поэтому именно ей достаются все командировки. На этот раз в Ярославле при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. Первый, кого она встречает в Ярославле — ее бывший возлюбленный, Сергей Лиманов. Он разыскивает свою пропавшую жену-актрису — ту самую женщину, которая разлучила их с Викторией.

