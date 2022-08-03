Не покидай меня, Любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и любят и часто приходят к ней за помощью советом – Люба работает секретарем сельсовета. Привычный жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее давнего ухажера – Виктора. Он пребывает в село в качестве нового участкового и тут же начинает ухлeстывать за Любой.

