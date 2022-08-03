Не покидай меня, Любовь
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Не покидай меня, Любовь

Не покидай меня, Любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Не покидай меня, Любовь
Мелодрама97 мин12+

О фильме

Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и любят и часто приходят к ней за помощью советом – Люба работает секретарем сельсовета. Привычный жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее давнего ухажера – Виктора. Он пребывает в село в качестве нового участкового и тут же начинает ухлeстывать за Любой.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Не покидай меня, Любовь»