Не покидай меня, Любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Не покидай меня, Любовь
Мелодрама97 мин12+
О фильме
Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и любят и часто приходят к ней за помощью советом – Люба работает секретарем сельсовета. Привычный жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее давнего ухажера – Виктора. Он пребывает в село в качестве нового участкового и тут же начинает ухлeстывать за Любой.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актриса
Яна
Шивкова
- ВШАктёр
Владимир
Шевельков
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актриса
Анна
Банщикова
- НСАктёр
Никита
Степанов
- ВБАктёр
Василий
Бойдак
- АШАктёр
Алексей
Шеметовец
- ВКАктёр
Василий
Кубекин
- НСАктёр
Никита
Скоморох
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ЕПСценарист
Елена
Плотникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк