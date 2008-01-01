Только вернись! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.02008, Только вернись!
Драмы86 мин18+
Сюжет
Провинциальный городок. Молодая супружеская пара стоит перед первым испытанием, которое во что бы то ни стало надо преодолеть. Они узнают, что их годовалый ребенок серьезно болен, его необходимо срочно отправить на обследование в Москву...
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5.6 КиноПоиск
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Павел
Трубинер
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- ГШАктриса
Галина
Шевякова
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Сергей
Жарков
- НИАктёр
Николай
Ив�анов
- АЛАктёр
Андрей
Ларин
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- АКСценарист
Александр
Кореньков
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- АГОператор
Александр
Горулев
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин