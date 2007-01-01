Курортный роман (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Катя и Глеб счастливы в браке, у них подрастает очаровательный сынишка Егор. Ничто не угрожает их любви, пока молодая женщина не оправляется с ребенком и подругой на море. Глеб, занятый срочной работой, вынужен остаться дома. На курорте Катерина знакомится с обаятельным Александром, которому удается так вскружить женщине голову, что она без оглядки кидается в его объятия. Однако отпуск подходит к концу, и любовники прощаются. Тут, казалось бы, банальному курортному роману конец, но с момента расставания начинается настоящая детективная история...



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