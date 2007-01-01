Курортный роман (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.82007, Курортный роман
Мелодрамы, Детективы91 мин18+
Сюжет
Катя и Глеб счастливы в браке, у них подрастает очаровательный сынишка Егор. Ничто не угрожает их любви, пока молодая женщина не оправляется с ребенком и подругой на море. Глеб, занятый срочной работой, вынужен остаться дома. На курорте Катерина знакомится с обаятельным Александром, которому удается так вскружить женщине голову, что она без оглядки кидается в его объятия. Однако отпуск подходит к концу, и любовники прощаются. Тут, казалось бы, банальному курортному роману конец, но с момента расставания начинается настоящая детективная история...
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актриса
Ольга
Филиппова
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- Актриса
Любовь
Руденко
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актёр
Павел
Трубинер
- ЕГАктёр
Евгений
Горошко
- АСАктёр
Алексей
Свиридов
- НТАктёр
Никита
Татохин
- ОТАктриса
Ольга
Тураева
- ДРСценарист
Дарья
Ращупкина
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АГОператор
Александр
Горулев
- НФОператор
Наталья
Фролова
- МИКомпоз�итор
Максим
Иваненко