Биография

Наталья Лукеичева – актриса, родилась 22 августа 1975 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных фильмов и сериалов. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как «Курортный роман», «Тридцатилетние», «Брак по завещанию». С ранних лет будущая актриса занималась в балетной студии, ходила на гимнастику, получила разряд КМС. Окончила МХАТ. На курсе с Лукеичевой училась О. Судзиловская. После окончания вуза была приглашена в театр Джигарханяна, затем работала Центре Мейерхольда. Первой ролью Натальи Лукеичевой в кино стала работа в сериале «Самозванцы», затем актриса снялась в рейтинговом многосерийном фильме «Дальнобойщики». Дебютным полнометражным фильмом Натальи Лукеичевой стала мелодрама «Наследницы». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты А. Балуев, Л. Смирнова, И. Скобцева, Л. Гузеева, В. Глаголева и другие. Актриса снималась в рейтинговых сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня», «Тридцатилетние», «Брак по завещанию», «Сельский детектив». Одну из главных ролей сыграла в фильме «Пока смерть не разлучит нас» (2017). Лукеичева замужем за продюсером Анатолием Якимовым, у них есть сын, который пошел по стопам матери, занимается спортом и искусством.