Линия защиты (сериал, 2002) смотреть онлайн
8.82002, Линия защиты 1 сезон
Драмы, Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Действие фильма происходит в Москве, в наши дни. Главный герой — адвокат Андрей Зимогоров, известный своей честностью и принципиальностью. Он часто борется за «провальные» в глазах его коллег дела.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Фикс
- ВДРежиссёр
Вадим
Дербенёв
- СРРежиссёр
Сергей
Репецкий
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Крупенина
- ВОАктриса
Вера
Оболонкина
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Любовь
Толкалина
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- АМАктёр
Александр
Маркелов
- КБАктриса
Ксения
Белая
- ЮБАктёр
Юрий
Брешин
- ЕААктриса
Елена
Антипова
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- МССценарист
Максим
Стишов
- ЮКСценарист
Юрий
Каменецкий
- ЕУПродюсер
Евгений
Улюшкин
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДМХудожник
Дмитрий
Мучник
- НЛХудожник
Николай
Лебедев
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- ВКМонтажёр
Вера
Кричевская
- ААОператор
Александр
Алешников
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко
- ВРКомпозитор
Владимир
Рацкевич