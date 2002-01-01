Линия защиты (сериал, 2002) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в Москве, в наши дни. Главный герой — адвокат Андрей Зимогоров, известный своей честностью и принципиальностью. Он часто борется за «провальные» в глазах его коллег дела.



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