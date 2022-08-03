Линия защиты. Серия 3
Wink
Сериалы
Линия защиты
1-й сезон
3-я серия

Линия защиты (сериал, 2002) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92002, Линия защиты. Серия 3
Драма, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие фильма происходит в Москве, в наши дни. Главный герой — адвокат Андрей Зимогоров, известный своей честностью и принципиальностью. Он часто борется за «провальные» в глазах его коллег дела.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия защиты»