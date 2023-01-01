Биография

Российская актриса театра и кино Екатерина Крупенина – москвичка, родилась 2 июля 1975 года. Окончила РАТИ, затем продолжила профессиональное образование в Международной киношколе в Москве. Если говорить о театральных ролях, то они были успешными, но только в учебном театре института искусств, после окончания которого актриса полностью посвятила себя кино. За время своего продвижения в киноискусстве актриса с 2001 по 2019 годы снялась в 33 кинолентах. Дебют был в мини-сериале «Люди и тени», а затем в сериале «Мужская работа. Роли Екатерины Крупениной с самого начала были уже заметными, а не эпизодами, как это часто бывает с начинающими актерами. Актриса смогла заинтересовать своим талантом. Приглашения на роли последовали одно за другим, и карьера актрисы стала развиваться стремительно. Фильмы Екатерины Крупениной начала 2000-х годов – это героические ленты нового российского кино, стоит только вспомнить фильмы «Моя граница» и «Грозовые ворота». Ленты с напряженным сюжетом и глубокими психологическими ролями, молодой актрисе с активной жизненной позицией удавалось правдиво воплотить образы в таких сценариях. Далее ее карьера киноактрисы развивалась, расширялась амплитуда жанров. В настоящее время актриса продолжает работать в кино, у нее есть свой официальный сайт для поиска ролей. Надеемся увидеть еще много глубоких образов в ее исполнении.