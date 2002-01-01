Линия защиты. Серия 10
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1-й сезон
10-я серия

Линия защиты (сериал, 2002) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.82002, Линия защиты. Серия 10
Драма, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие фильма происходит в Москве, в наши дни. Главный герой — адвокат Андрей Зимогоров, известный своей честностью и принципиальностью. Он часто борется за «провальные» в глазах его коллег дела.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия защиты»