Линия защиты. Серия 8
Wink
Сериалы
Линия защиты
1-й сезон
8-я серия

Линия защиты (сериал, 2002) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.82002, Линия защиты. Серия 8
Драмы, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие фильма происходит в Москве, в наши дни. Главный герой — адвокат Андрей Зимогоров, известный своей честностью и принципиальностью. Он часто борется за «провальные» в глазах его коллег дела.

Сериал Линия защиты 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия защиты»

Всё