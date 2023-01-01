Биография

Дмитрий Ендальцев — российский актер и режиссер. Родился в Москве 20 февраля 1989 года. Артистический талант Дмитрия проявлялся с раннего детства. Он хорошо пел и танцевал, любил пародировать киногероев. Первую роль Ендальцев получил в мюзикле «Норд-Ост», войдя в его детский состав. В октябре 2002 года в театр проникли вооруженные захватчики, взяв в плен около 800 человек, находящихся в нем. Среди них был и четырнадцатилетний Дмитрий. Трагическое событие не повлияло на его решение стать актером. После школы он поступил в Школу-студию МХАТ, а далее перевелся в Театральный институт имени Щукина. Первым фильмом Дмитрия Ендальцева стала лента «Я тебя обожаю», в которой пятнадцатилетний актер сыграл героя в юности. За ней последовала череда эпизодических и второстепенных ролей. Первую ведущую роль Дмитрий сыграл в 25-серийном детективе «Без срока давности». Другие его работы: «Гороскоп на удачу», «Земской доктор», «Нереальная любовь».