Дневник мамы первоклассника
Wink
Детям
Дневник мамы первоклассника
8.62014, Дневник мамы первоклассника
Кино для детей78 мин0+
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Дневник мамы первоклассника (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. За год перед Васей, как будто в миниатюре, разворачивается целая жизнь.

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Страна
Россия
Жанр
Кино для детей
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник мамы первоклассника»