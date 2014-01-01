Дневник мамы первоклассника (фильм, 2014) смотреть онлайн

События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. За год перед Васей, как будто в миниатюре, разворачивается целая жизнь.



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