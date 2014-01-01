8.62014, Дневник мамы первоклассника
Кино для детей78 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Дневник мамы первоклассника (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. За год перед Васей, как будто в миниатюре, разворачивается целая жизнь.
Дневник мамы первоклассника смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКино для детей
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- ДПАктёр
Дмитрий
Полунин
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Галина
Польских
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СМАктриса
Софья
Мицкевич
- АМАктёр
Арсений
Мурзин
- ММАктёр
Матвей
Михалевич
- МЗСценарист
Марина
Зверева
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ИККомпозитор
Игорь
Крутой