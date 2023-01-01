Биография

Станислав Говорухин – актер, продюсер, режиссер-постановщик, сценарист, общественный деятель. Дважды являлся депутатом Госдумы, выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ. Отец Говорухина по происхождению донской казак, мать родилась на Урале. Изначально Станислав хотел связать свою жизнь с географией, окончил геологический факультет, год проработал по специальности. Затем устроился ассистентом на телевидение, где почувствовал интерес к кино. Поступил во ВГИК и переехал в Москву. Здесь познакомился с первой супругой, актрисой Юноной Каревой. Пара рассталась спустя десять лет совместной жизни. После развода связал свою судьбу с Галиной, оператором-монтажером, с которой прожил до самой смерти. Скончался в санатории после длительной болезни. На профессиональном поприще режиссер проявил себя довольно рано. Первый фильм Станислава Говорухина, «Вертикаль», стал лидером советского проката. Та же судьба ждала «Пиратов ХХ века»: картину посмотрели 87;6 млн зрителей во всем СССР. Немало ролей Станислав Говорухин исполнил и сам. На его счету – генерал Кутепов из «Маршала», писатель Попов из «Сукиных детей» и Зосима Петрович из «Орла и решки».