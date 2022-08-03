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Тайна темной комнаты

Тайна темной комнаты (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Тайна темной комнаты
Приключения, Для самых маленьких76 мин18+

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О фильме

Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тeмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди…

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна темной комнаты»