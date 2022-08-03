Тайна темной комнаты (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Тайна темной комнаты
Приключения, Для самых маленьких76 мин18+
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О фильме
Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тeмной комнате, они и не подозревают, какие приключения ждут их впереди…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОБРежиссёр
Ольга
Беляева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Галина
Польских
- Актриса
Ирина
Скобцева
- Актёр
Константин
Крюков
- ИААктёр
Иван
Агапов
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- НМАктриса
Нина
Маслова
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- АПАктёр
Андрей
Попович
- ОБСценарист
Ольга
Беляева
- ВПСценарист
Валерий
Попов
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- ЕГПродюсер
Екатерина
Гусева
- НМХудожница
Наталья
Монева
- МСМонтажёр
Мария
Северцова
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- АКОператор
Александр
Карюк
- АВКомпозитор
Артем
Васильев