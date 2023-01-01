Биография

Нина Маслова – актриса кино, преимущественно играющая второстепенных персонажей. Впрочем, даже на таких позициях сумела проявить себя и запомниться кинозрителю. Яркий пример эпизодической роли Нины Масловой, о которой знают все, – царица Марфа из комедии «Иван Васильевич...». Актриса родилась в Риге. Детство прошло сложно, в постоянных стрессах и переживаниях. Из-за того, что отец оставил семью, а отношения с отчимом не задались, девушка впадала в депрессию, мучилась, сбегала из нелюбимого дома. Она могла пропадать неделями и, как признавалась сама, страдала от алкоголизма. Впрочем, ситуация немного улучшилась с течением времени. Нина повзрослела, поступила в институт на инженера, но быстро убедилась, что эта профессия не для нее. Девушка решила попытать счастья в театральном вузе и неожиданно поняла, что этого искала всю жизнь. И хотя из МХАТа студентка с непростым характером была отчислена, позже она вернулась в вуз, на сей раз во ВГИК, и успешно окончила его. В дебютном фильме Нина Маслова сыграла свою тезку Нину. За картиной «Желаем успеха» последовали другие яркие работы: «Большая перемена», «Голубка», «Искренне ваш». Кроме того, актриса дублировала роли. Работать в кино продолжает по сей день.