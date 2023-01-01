Биография

Егор Губарев – актер. Родился в 2003 году. Сниматься начал рано. «На кастингах, – говорит актер, – дети обычно немеют, зажимаются в незнакомой обстановке среди чужих людей. А меня как прорвало! К тому же я занимался плаванием, а играть нужно было на пляже. Это надежда, что не утону, если что...» Так одной из первых ролей Егора Губарева стал персонаж «Московского сезона» ситкома «Реальные пацаны». Режиссеры заинтересовались одаренным ребенком. За год юный артист исполнил четыре роли. В 2014-м стал главным действующим лицом приключенческой ленты «Тайна темной комнаты». Критики сочли фильм чересчур развлекательным, но публике понравилось. Работа в кино продолжилась. В сериале «Восьмидесятые» артист играет два года, создавая образ подрастающего брата главного героя. В 2017-м на экраны выходит криминальная драма «Дальнобойщик». У Губарева в фильме главная роль. Он – беглец из детдома, которого стремится пристроить не особо праведный водитель грузовика. Сыграв в нескольких проектах последующих лет, актер получает главную роль в ленте 2020 года «Мир, дружба, жвачка». С задачей артист справился: фильм получил хорошие рейтинги и отличные зрительские отзывы.