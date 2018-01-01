Wink
Фильмы
Тайна темной комнаты
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна темной комнаты»

Режиссёры

Ольга Беляева

Режиссёр

Актёры

Сергей Никоненко

Актёр
Виктор Сухоруков

Актёр
Галина Польских

Актриса
Ирина Скобцева

Актриса
Константин Крюков

Актёр
Иван Агапов

Актёр
Екатерина Воронина

Актриса
Нина Маслова

Актриса
Егор Губарев

АктёрИгорь 'Гага' Гарин
Андрей Попович

Актёр

Сценаристы

Ольга Беляева

Сценарист
Валерий Попов

Сценарист

Продюсеры

Станислав Говорухин

Продюсер
Екатерина Маскина

Продюсер
Александр Просянов

Продюсер
Екатерина Гусева

Продюсер

Художники

Наталья Монева

Художница

Монтажёры

Мария Северцова

Монтажёр

Операторы

Геннадий Карюк

Оператор
Александр Карюк

Оператор

Композиторы

Артем Васильев

Композитор