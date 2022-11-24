Радости и печали маленького лорда (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Маленький американский городок позапрошлого века. Седрик - восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы музыки. Он добр и справедлив, его уважают друзья. Мать и ее рассказы об отце - и есть вся его семья.



Однажды он узнает, что за океаном, в огромном английском поместье живет старый граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у его матери…

