Радости и печали маленького лорда (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
9.12003, Радости и печали маленького лорда
Семейный90 мин0+
О фильме
Маленький американский городок позапрошлого века. Седрик - восьмилетний мальчик, сын скромной учительницы музыки. Он добр и справедлив, его уважают друзья. Мать и ее рассказы об отце - и есть вся его семья.
Однажды он узнает, что за океаном, в огромном английском поместье живет старый граф, в доме которого есть такой же портрет молодого офицера, как и на столе у его матери…
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Попов
- Актёр
Станислав
Говорухин
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- Актриса
Ольга
Будина
- ОШАктёр
Олег
Шкловский
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Ярослав
Бойко
- МПАктёр
Михаил
Палатник
- ФХСценарист
Фрэнсис
Ходжсон Бёрнетт
- ААПродюсер
Александр
Атанесян
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган