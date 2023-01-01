Биография

Олег Шкловский – актер театра и кино, писатель. Работал на канале ОРТ, вел телепередачу «Как это было». Является соавтором книги «Черный кот с оранжевыми глазами», которую создал совместно с А. Шимановым. Создает прозаические произведения, пьесы, сценарии. Вместе со своей супругой стал учредителем детского театра, пополняет его репертуар пьесами собственного сочинения, а супруга исполняет некоторые роли и является режиссером постановок. Будущий актер родился в Москве в 1947 г. После 8 класса устроился на студию «Мосфильм», подрабатывал помощником звукооператора, радиомонтажером. Некоторое время был водителем-грузчиком на заводе, продолжая обучение в Школе рабочей молодежи. После получения аттестата стал студентом Школы-студии МХАТ. Первые роли Олег Шкловский исполнил на сцене Московского театра «Современник», где работал с 1970 г. по 1990 г. С 1968 г. он начал сниматься в фильмах-спектаклях, а в 1972 г. исполнил первую роль в полнометражной художественной ленте «Визит вежливости». Главного персонажа фильма Олег Шкловский впервые сыграл в известной картине «Здравствуйте, я ваша тетя!». Его фильмография насчитывает более 80 работ, наиболее запоминающимися стали его персонажи в кинолентах «Зимний вечер в Гаграх», «Узник замка Иф», «Дежа вю», «У попа была собака...», «Крутые менты», сериалах «Не родись красивой», «Экстренный вызов», Джокер».