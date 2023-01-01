Биография

Ольга Будина — театральная и киноактриса России. Обладательница награды «Легенда России». Родилась в Москве 22 февраля 1975 года. Будущая артистка обучалась в литературном классе, окончила музыкальную школу, часто участвовала в школьных спектаклях — некоторые из них она самостоятельно ставила. Чуть позже Ольга собрала собственную труппу юных актеров, костюмы для постановок создавала сама. После окончания школы выучилась на экскурсовода. Через год решила поступила в театральный вуз. Первую роль в небольшом короткометражном фильме «Играем «Маленького принца» Ольга Будина сыграла уже на втором курсе. В большом кино дебютировала через два года в ленте «Не послать ли нам... гонца?». Часто появлялась в эпизодических ролях в отечественных фильмах. Популярность актрисе принесла роль в сериале «Граница. Таёжный роман», снятом в 2000 году. После этого ее актерская карьера начала активно развиваться. Кроме съемок в кино Ольга Будина также работает телеведущей.