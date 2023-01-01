Алёна Хмельницкая

Биография

Алена Хмельницкая — актриса театра и кино. Родилась в Москве 12 января 1971 года. Родители артистки работали в Большом театре и часто ездили на гастроли, а однажды взяли дочь с собой в театр, где Алена влюбилась в сцену. В детские годы увлекалась художественной гимнастикой, занималась теннисом. После окончания школы прошла отбор в Школу-студию МХАТ, а позже присоединилась к труппе театра «Ленком». Сотрудничала с площадками «Содружество актеров на Таганке» и Stage Entertainment, вела телевизионные шоу «Утренняя звезда» и «Ты и я». Фильмография Алены Хмельницкой насчитывает более 80 работ. Одну из первых ярких ролей исполнила в мини-сериале «Сердца трех», а позже сыграла в картинах «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка», «Сыщик Путилин». Также актрису можно увидеть в сериалах «Ева, рожай!», «Старая гвардия».