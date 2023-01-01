Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Отправляясь в дальнее странствие, купец Данила спрашивает своих дочерей, что привезти в подарок? Старшая просит волшебное зеркальце, средняя золотой венец, а младшей не нужны ни зеркала, ни венцы золотые. Нужен ей лишь цветочек аленький, краше которого нет во всем белом свете.



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