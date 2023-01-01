Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.01992, Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Фэнтези, Драма70 мин0+
О фильме
Отправляясь в дальнее странствие, купец Данила спрашивает своих дочерей, что привезти в подарок? Старшая просит волшебное зеркальце, средняя золотой венец, а младшей не нужны ни зеркала, ни венцы золотые. Нужен ей лишь цветочек аленький, краше которого нет во всем белом свете.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- ВБАктёр
Валерий
Булхин
- РБАктриса
Роза
Бурганова
- ШБАктёр
Шавкет
Бурганов
- ВГАктёр
Владимир
Городничев
- ЕГАктёр
Егор
Грамматиков
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- ВЛАктёр
Виктор
Лазарев
- ВЛАктёр
Владимир
Лузянин
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- АСАктриса
Алла
Санникова
- ИБСценарист
Иван
Бирюков
- ВЗСценарист
Валерий
Залотуха
- ВПХудожник
Владимир
Птицын
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- ААОператор
Александр
Антипенко
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв