Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
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Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке

Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.01992, Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Фэнтези, Драма70 мин0+

О фильме

Отправляясь в дальнее странствие, купец Данила спрашивает своих дочерей, что привезти в подарок? Старшая просит волшебное зеркальце, средняя золотой венец, а младшей не нужны ни зеркала, ни венцы золотые. Нужен ей лишь цветочек аленький, краше которого нет во всем белом свете.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»