Президент и его внучка (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход.



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