Президент и его внучка (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.31999, Президент и его внучка
Комедии97 мин16+
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Сюжет
Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Надежда
Михалкова
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Олег
Комаров
- НПАктриса
Нина
Персиянинова
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ЛВМонтажёр
Лидия
Волохова
- МООператор
Максим
Осадчий
- ЛАКомпозитор
Леонид
Агутин