Президент и его внучка
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Президент и его внучка

Президент и его внучка (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.31999, Президент и его внучка
Комедии97 мин16+

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Сюжет

Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое событие. В роддом доставили молодую женщину, у которой начались преждевременные роды в результате автокатастрофы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роженицы был известный генерал, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. Насмерть перепуганный врач, перед носом которого свирепый генерал размахивает именным пистолетом, находит единственный выход.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Президент и его внучка»

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