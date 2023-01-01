Биография

Нина Персиянинова – актриса кино и театра. Зрительская популярность пришла к ней после роли школьной учительницы Таисии Кирилловны в нашумевшем комедийном сериале «Папины дочки». Будущая актриса родилась в 1967 году в городе Коломна. Творческую жилку девочка унаследовала от матери. Однако поступить в Щукинское училище Персияниновой удалось лишь с седьмой попытки. Свои первые роли артистка сыграла еще будучи студенткой. В 1998 году она пришла работать в Театр на Юго-Западе. Там она проработала больше десяти лет и сыграла в таких спектаклях, как «Дракон», «Слуга двух господ», «Три сестры». О своей личной жизни Персиянинова предпочитает не распространяться. Она редко дает интервью и не любит светскую жизнь. Мир кино долго не хотел принимать актрису в свои ряды. Сыграв множество небольших ролей, она так и не стала знаменитой. Звездным часом Персияниновой стал незамысловатый, но добрый и смешной сериал «Папины дочки». Именно после него артистка стала востребованной и узнаваемой. Среди удачных фильмов Нины Персияниновой следует выделить «След саламандры», «Воронины», «Это наши дети!» и другие. Сейчас актриса продолжает активно работать, много снимается в кино и сериалах.