Человеческий фактор (сериал, 2013) смотреть онлайн

Жизнь Ани – кромешный ад, и день ото дня становится только хуже. В коммуналке с утра до ночи шум и ругань, проблемы на работе никак не решаются, а деньги, вложенные в новую квартиру, в одночасье сгорают. Вдобавок ко всему, ее жених, упрямый и безответственный маменькин сынок, ретируется подальше от трудностей и оставляет Аню одну.

