Человеческий фактор
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Человеческий фактор

Человеческий фактор (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Человеческий фактор 1 сезон
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь Ани – кромешный ад, и день ото дня становится только хуже. В коммуналке с утра до ночи шум и ругань, проблемы на работе никак не решаются, а деньги, вложенные в новую квартиру, в одночасье сгорают. Вдобавок ко всему, ее жених, упрямый и безответственный маменькин сынок, ретируется подальше от трудностей и оставляет Аню одну.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Человеческий фактор»