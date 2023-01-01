Биография

Ирина Таранник – актриса театра и кино России. Получила много премий в таких номинациях, как «Золотой лист», «Лучшая женская роль» и другие. Актриса Ирина Таранник родилась в г. Благовещенске в 1984 году. Вскоре родители девочки приняли решение переехать в небольшой городок под названием Сулин. Там Ирина пошла в школу. Родители отправили девочку на конкурс «Мини мисс 95», где она победила. После 8 класса семья переехала в Москву, где девушка окончила среднюю школу. Когда Таранник стала задумываться о профессии, выбор пал на театральное училище. На бюджет она пройти так и не смогла, а денег у родителей не было, чтобы оплатить контракт. Девушка приняла решение поработать, а через год попробовать свои силы снова, и на этот раз дело увенчалось успехом. Она прошла конкурс сразу в два училища – Щукинское и Щепкинское. Выбор девушки пал на последний вариант. В 2014 году актриса вышла замуж за Дениса Васильева, а через год у пары родилась дочь Таисия. Актриса Ирина Таранник начала свою деятельность в театре еще в 1989 году, сыграв первую роль в постановке «Приключения Тома Сойера». Последняя пьеса, в которой Ирина принимала участие, носит название «Участь Электры», и было это в 2012 году. Она снималась в 2009 году в картине «Сделать гейнер». Популярными также были фильмы с ее участием: «Была тебе любимая», «Секрет майя», «Лучше, чем люди» и другие