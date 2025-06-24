Остров Арарат (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Остров Арарат» — фильм 2025 года об армяно-русской семье, которая бросила все в погоне за счастьем — и не прогадала. В ролях Олег Тактаров, Нелли Уварова, Алиса Кретова и другие артисты.
1991 год, СССР. Курильские острова после распада Союза могут отойти Японии, и тогда все проживающие там получат японское гражданство. Вдохновленное этой перспективой, армянское семейство переезжает из родного края на Курилы, ждать счастья. Они покупают на острове откровенную халупу: полная разруха, да еще и с дырой в стене. Людям, привыкшим к солнцу и зелени, приходится непросто на новом месте, в суровом климате, в окружении суровых соседей, но постепенно они привыкают: за 10 лет жизни это место становится для них настоящим домом — ведь дом там, где семья и любимые люди.
- Режиссёр
Дарья
Полторацкая
- РВАктёр
Роберт
Ванескегян
- Актёр
Олег
Тактаров
- МААктриса
Мария
Аламян
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ХМАктёр
Хачик
Миртчян
- АКАктриса
Алиса
Кретова
- Актриса
Ирина
Таранник
- ЕСАктриса
Екатерина
Суворова
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- Сценарист
Дарья
Полторацкая
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ФЩПродюсер
Федор
Щербаков
- ААПродюсер
Армен
Айрапетян
- ДКОператор
Дмитрий
Кончев