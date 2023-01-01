Биография

Российский кинорежиссер Дарья Полторацкая – это женский взгляд на мир через киноэкран. Она родилась в Московской области 16 марта 1968 года. Первое образование ее было далеко от кино – журналист, окончила МГУ, а затем художественная натура девушки привела ее в Строгановское училище. Первая работа в кино в качестве сорежиссера – «Талисман любви» 2005 года, а затем сериал «Не родись красивой». Мир кино, возможности, которые он дает, привлекали журналистку и художника все больше. Она, параллельно с работой, поступила и окончила факультет режиссуры во ВГИКе. Фильмы Дарьи Полторацкой привлекают, прежде всего, женскую аудиторию. Все они – взгляд женщины на жизнь и любовь. Карьера режиссера-постановщика в этом ключе стала развиваться быстро, фильмы получались искренними и яркими. Лучшая работа – фильмы «Мамочки» и «Мамочки – 2», сценарии к которым написала она сама, имели успех у зрителя разных категорий. В этой работе умело сочетались элементы мелодрамы, приключений и психологических исканий автора. Всего снято 15 фильмов, и все они подкупают своей нестандартной трактовкой обыденных вещей и ситуаций. Роль Дарьи Полторацкой, как это случается у многих авторов киносценариев, – это попытка самой воплотить свои идеи в образе на экране. Роль всего одна – «Рысак» 2005 года по сценарию, написанному мужчинами. Очевидно, это обстоятельство и побудило показать женский взгляд на мир самой. Работает в своем амплуа Дарья и сейчас, выступая режиссером телесериалов. Ее фильмы всегда остаются востребованными.