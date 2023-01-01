Была тебе любимая (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После нескольких разрушительных катастроф власть над уцелевшими территориями захватили семь баронов. Воин Санни, лучший боец Пустыни Смерти, спасает от гибели мальчика по имени Эм Кей. Вскоре он узнает, что за подростком ведется охота.



Все сезоны сериала Была тебе любимая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.