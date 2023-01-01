Была тебе любимая (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.92011, Была тебе любимая 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
Сезоны и серии
Сюжет
После нескольких разрушительных катастроф власть над уцелевшими территориями захватили семь баронов. Воин Санни, лучший боец Пустыни Смерти, спасает от гибели мальчика по имени Эм Кей. Вскоре он узнает, что за подростком ведется охота.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актёр
Андрей
Чадов
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- НКАктриса
Нина
Курпякова
- Актёр
Максим
Костромыкин
- ВПАктриса
Валентина
Прокофьева
- НМАктриса
Надежда
Машукова
- АЧАктёр
Александр
Черкащенко
- МЦАктриса
Мария
Цап-Страшилина
- АСАктёр
Александр
Самусенко
- ИКСценарист
Ивёла
Карпицкая
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова