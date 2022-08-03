Павел Громов – старпом на Российском научном судне. Вместе с ним в плавание ходит его любимая женщина Лена, которая ждет ребенка от Павла. Влюбленные планируют пожениться по окончании экспедиции. Но в Лену давно и безнадежно влюблен приятель Павла — Глеб – старший корабельный механик. Во время экспедиции на судно нападают сомалийские пираты. Глеб решает воспользоваться случаем и избавиться от конкурента. Он стреляет Павлу в спину и выбрасывает тело за борт…

