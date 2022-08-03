Была тебе любимая (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92011, Была тебе любимая. Серия 4
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О сериале
Павел Громов – старпом на Российском научном судне. Вместе с ним в плавание ходит его любимая женщина Лена, которая ждет ребенка от Павла. Влюбленные планируют пожениться по окончании экспедиции. Но в Лену давно и безнадежно влюблен приятель Павла — Глеб – старший корабельный механик. Во время экспедиции на судно нападают сомалийские пираты. Глеб решает воспользоваться случаем и избавиться от конкурента. Он стреляет Павлу в спину и выбрасывает тело за борт…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актёр
Андрей
Чадов
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- НКАктриса
Нина
Курпякова
- Актёр
Максим
Костромыкин
- ВПАктриса
Валентина
Прокофьева
- НМАктриса
Надежда
Машукова
- АЧАктёр
Александр
Черкащенко
- МЦАктриса
Мария
Цап-Страшилина
- АСАктёр
Александр
Самусенко
- ИКСценарист
Ивёла
Карпицкая
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова