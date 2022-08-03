Была тебе любимая. Серия 4
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Была тебе любимая
1-й сезон
4-я серия

Была тебе любимая (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Была тебе любимая. Серия 4
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Павел Громов – старпом на Российском научном судне. Вместе с ним в плавание ходит его любимая женщина Лена, которая ждет ребенка от Павла. Влюбленные планируют пожениться по окончании экспедиции. Но в Лену давно и безнадежно влюблен приятель Павла — Глеб – старший корабельный механик. Во время экспедиции на судно нападают сомалийские пираты. Глеб решает воспользоваться случаем и избавиться от конкурента. Он стреляет Павлу в спину и выбрасывает тело за борт…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Была тебе любимая»