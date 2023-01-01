Wink
Сериалы
Асса

Асса (сериал, 1987) смотреть онлайн

1987, Асса 1 сезон
Драмы, Исторические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...

Все сезоны сериала Асса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Асса»

Всё