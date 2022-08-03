Асса. Сезон 1
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Асса
1-й сезон

Асса (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

9.01987, Асса. Сезон 1 2 серии
Драма, Музыка18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Музыка

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Асса»