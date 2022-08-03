Асса (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн
9.01987, Асса. Сезон 1 2 серии
Драма, Музыка18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Соловьев
- СБАктёр
Сергей
Бугаев
- Актриса
Татьяна
Друбич
- Актёр
Станислав
Говорухин
- НЭАктёр
Натан
Эйдельман
- АСАктёр
Анатолий
Сливников
- ГШАктёр
Герман
Шорр
- ИИАктёр
Илья
Иванов
- Актёр
Александр
Баширов
- ВЦАктёр
Виктор
Цой
- СРАктёр
Сергей
Рыженко
- Сценарист
Сергей
Ливнев
- Сценарист
Сергей
Соловьев
- НЭСценарист
Натан
Эйдельман
- ВДПродюсер
Владимир
Дудин
- ИГХудожница
Ирина
Гинно
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- БГКомпозитор
Борис
Гребенщиков