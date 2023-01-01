Биография

Татьяна Друбич — актриса театра и кино. Двукратная обладательница кинопремии «Ника». Родилась в Москве 7 июня 1960 года. Школьницей часто помогала старшему брату, который учился в медвузе, переписывать конспекты. Со временем сама увлеклась сферой медицины. Профильное образование получила в Московском медицинском стоматологическом институте имени Семашко. Трудовую деятельность начала в одной из столичных поликлиник. Состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Вера». Татьяна Друбич благодаря запоминающейся внешности привлекла внимание съемочной группы военной драмы «Пятнадцатая весна», которые искали исполнительницу главной женской роли. 12-летняя Таня согласилась принять участие в проекте. Пару лет спустя ей вновь досталась похожая роль, теперь уже в мелодраме «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, который спустя несколько лет стал мужем актрисы. Сегодня она называет его своим учителем и наставником. Параллельно с учебой в вузе, а потом и работой сыграла в лентах «Смятение чувств», «Особо опасные...», «Спасатель». Всего актерская биография знаменитости включает почти три десятка киноработ, среди них снискавшие успех зрителей «Десять негритят», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Храни меня, мой талисман», «Наследница по прямой», «Последняя сказка Риты», «Анна Каренина». Также Друбич часто приглашают на съемки документальных лент о профессии актера и об известных кинодеятелях.