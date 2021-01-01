Рядом (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет



Драма о девушке из потерянного поколения миллениалов, пытающейся сжиться с личной трагедией. Кира работает в архитектурном бюро над проектом по благоустройству городского пространства и живет с бывшим коллегой Иваном, погруженном в тихую депрессию. Он трудится в центре собак-поводырей, работе куда менее стабильной и доходной. Узнав о своей беременности, Яна решает делать аборт, но разговор с бойфрендом и последовавшая его внезапная смерть заставляют ее сомневаться во всем. Как она будет справляться с нахлынувшим кризисом, расскажет фильм «Рядом» (2021) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.





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