Рядом (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драма о девушке из потерянного поколения миллениалов, пытающейся сжиться с личной трагедией. Кира работает в архитектурном бюро над проектом по благоустройству городского пространства и живет с бывшим коллегой Иваном, погруженном в тихую депрессию. Он трудится в центре собак-поводырей, работе куда менее стабильной и доходной. Узнав о своей беременности, Яна решает делать аборт, но разговор с бойфрендом и последовавшая его внезапная смерть заставляют ее сомневаться во всем. Как она будет справляться с нахлынувшим кризисом, расскажет фильм «Рядом» (2021) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТДРежиссёр
Тамара
Дондурей
- ЕЕАктриса
Екатерина
Ермишина
- Актёр
Илья
Маланин
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Татьяна
Друбич
- АААктёр
Александр
Алябьев
- Актёр
Максим
Стоянов
- ПВАктриса
Полина
Виторган
- ММАктриса
Марина
Маныч
- ТДСценарист
Тамара
Дондурей
- АЯСценарист
Антон
Яруш
- ЕФПродюсер
Екатерина
Филиппова
- ОАПродюсер
Ольга
Ажнакина
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- Композитор
Анна
Друбич