Пятнадцатая весна
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Пятнадцатая весна

Пятнадцатая весна (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

1972, Пятнадцатая весна
Драма, Военный12+

О фильме

Весна 1941 года. 15-летний Саша влюблён водноклассницу имечтает опутешествиях, однако егоневинные планы нарушает война. Чтобы внести свой вклад вборьбу сзахватчиком, парень становится связным впартизанском отряде. Врезультате предательства онпопадает вплен.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятнадцатая весна»