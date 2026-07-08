Пятнадцатая весна (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
1972, Пятнадцатая весна
Драма, Военный12+
О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИТРежиссёр
Инна
Туманян
- РБАктёр
Раймундас
Банионис
- Актриса
Татьяна
Друбич
- ОШАктриса
Ольга
Шведова
- ВКАктёр
Владимир
Колесников
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- Актёр
Александр
Калягин
- ПКАктёр
Пантелеймон
Крымов
- Актёр
Александр
Кайдановский
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- Актёр
Михаил
Кононов
- БФАктёр
Борис
Федотов
- АКАктёр
Алексей
Кузнецов
- ЕГАктриса
Елена
Гай
- АХАктёр
Александр
Хатюшин
- АХАктёр
Александр
Христов
- АМАктёр
Алексей
Мошкин
- ОСАктриса
Ольга
Соколова
- АУАктёр
Андрей
Ушаков
- ВХАктёр
Валерий
Хамидов
- АУАктёр
Александр
Ушаков
- СПАктёр
Сергей
Плаксин
- БМСценарист
Борис
Медовой
- ВССценарист
Василий
Смирнов
- ИТСценарист
Инна
Туманян
- ЛБХудожница
Людмила
Безсмертнова
- СРХудожник
Станислав
Ростоцкий
- ТГХудожница
Тамара
Горшенина
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев