Смятение чувств (фильм, 1977) смотреть онлайн
8.31977, Смятение чувств
Драма75 мин18+
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О фильме
Надя раньше Володи окончила школу и уехала в Ленинград учиться в медицинском институте, где безоглядно полюбила, женатого, намного старше себя мужчину, - и вернулась домой. А у ее родителей свои проблемы - они устали идти навстречу друг другу. Узнав, что Надя вернулась, Володя пришел к ним в дом и попытался сделать всех троих счастливыми.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- СНАктёр
Сергей
Нагорный
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- Актёр
Александр
Калягин
- НМАктриса
Нина
Магер
- АААктриса
Арина
Алейникова
- Актриса
Татьяна
Друбич
- АЯАктёр
Андрей
Ярославцев
- ВИАктриса
Вероника
Изотова
- НКАктёр
Николай
Константинов
- АВСценарист
Александр
Володин
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов