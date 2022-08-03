Смятение чувств (фильм, 1977) смотреть онлайн

Надя раньше Володи окончила школу и уехала в Ленинград учиться в медицинском институте, где безоглядно полюбила, женатого, намного старше себя мужчину, - и вернулась домой. А у ее родителей свои проблемы - они устали идти навстречу друг другу. Узнав, что Надя вернулась, Володя пришел к ним в дом и попытался сделать всех троих счастливыми.

