Смятение чувств
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Смятение чувств

Смятение чувств (фильм, 1977) смотреть онлайн

8.31977, Смятение чувств
Драма75 мин18+

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О фильме

Надя раньше Володи окончила школу и уехала в Ленинград учиться в медицинском институте, где безоглядно полюбила, женатого, намного старше себя мужчину, - и вернулась домой. А у ее родителей свои проблемы - они устали идти навстречу друг другу. Узнав, что Надя вернулась, Володя пришел к ним в дом и попытался сделать всех троих счастливыми.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb