Биография

Сергей Соловьев – режиссер, ведущий, руководитель театра, сценарист. Родился в 1944 г. в Карелии. Раннее детство провел в Китае, куда его отец был направлен на работу советником лидера КНДР Ким Ир Сена. В 1962 г. стал студентом ВГИКа. Курс Сергея Соловьева вел гениальный советский режиссер Михаил Ромм. Соловьев был трижды женат, у него двое детей. Третий брак стал самым известным. С актрисой Татьяной Друбич режиссер познакомился, когда девушке было всего 14 лет. Ему на то время исполнилось 40. Актриса сыграла большую роль для Сергея Соловьева, вдохновляя его на создание шедевров. Сегодня мэтр кинематографа официально в разводе. Первую режиссерскую награду, Гран-при кинофестиваля в Венеции, получил в 1972 г. за киноверсию «Станционного смотрителя». Новый этап творчества начался после съемок фильма Сергея Соловьева под названием «Сто дней после детства». Именно на площадке мэтр заинтересовался будущей женой Татьяной Друбич. Кинолента собрала несколько наград престижных фестивалей. В режиссерской копилке Соловьева такие шедевры, как «Асса», «Нежный возраст», сериал «Анна Каренина». С 2019 г. работает режиссером собственного театра-студии САС, преподает во ВГИКе курс режиссерского мастерства.