Конец сезона
Wink
Фильмы
Конец сезона

Конец сезона (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.12019, Конец сезона
Триллеры, Мелодрамы90 мин18+

Сюжет

Прибалтика, 1990-е. Три взрослые сестры, эмигрировавшие из России, переживают не лучшие времена и мечтают о переменах. И они наступают с приездом новых постояльцев, которым героини сдают комнаты в конец курортного сезона. Правда, оказываются очень далекими от радужных грeз...

Конец сезона смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец сезона»

Всё