Конец сезона (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прибалтика, 1990-е. Три взрослые сестры, эмигрировавшие из России, переживают не лучшие времена и мечтают о переменах. И они наступают с приездом новых постояльцев, которым героини сдают комнаты в конец курортного сезона. Правда, оказываются очень далекими от радужных грeз...



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