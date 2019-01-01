Конец сезона (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.12019, Конец сезона
Триллеры, Мелодрамы90 мин18+
Сюжет
Прибалтика, 1990-е. Три взрослые сестры, эмигрировавшие из России, переживают не лучшие времена и мечтают о переменах. И они наступают с приездом новых постояльцев, которым героини сдают комнаты в конец курортного сезона. Правда, оказываются очень далекими от радужных грeз...
Конец сезона смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Константин
Худяков
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- АПАктёр
Андрюс
Паулавичюс
- ГКАктриса
Габриэле
Куодите
- Актёр
Сергей
Колтаков
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- СДАктёр
Сергей
Дьяков
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- ББХудожник
Берик
Баянжанов
- НШМонтажёр
Наталья
Шмидт
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ДГКомпозитор
Давид
Голощекин