Биография

Андрюс Паулавичюс – актер и продюсер. Активно снимается в литовских, российских и американских фильмах. Большинство проектов актера – драмы, триллеры и телесериалы. Также в портфолио имеются документальные фильмы. Родился в 1972 году в Литве (город Вильнюс). Является выпускником Литовской академии музыки и театра. Многие роли Андрюса Паулавичюса – второстепенные и эпизодические персонажи. Сотрудничал с такими режиссерами как Александр Котт, Эмилис Веливис, Антон Мегердичев и Константин Статский. Также имеет несколько совместных проектов с продюсерами Астой Лиукайтите, Робертасом Урбонас и Александром Цекало. Первым проектом в сфере кинематографа стала комедийная драма «Кавказская ночь», вышедшая на экраны в 1998 году. Далее последовало участие в фильмах «Эльза из Гилии», «Заказное убийство», «Иисус из Литвы», а также в детективном российском сериале «Персона нон грата». Наиболее известные фильмы Андрюса Паулавичюса – кинокартины «Движение вверх» и «Зеро 2». Также известен ролями в сериалах «Обратная сторона Луны», «Ладога», «Война и мир» и «Крестный». В качестве продюсера работал над криминальным боевиком-триллером «Занесло» 2014 года.