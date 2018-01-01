Биография

Давид Голощекин — российский композитор, актер, музыкант и ведущий. Народный артист РФ, лауреат множества престижных наград, включая Орден Почета, Орден Дружбы и международную премию «Балтийская звезда». Родился в Москве 10 июня 1944 года. Родители Давида имели большое влияние на его жизнь — отец, Семен Давидович, работал на киностудии «Ленфильм», а мать, Нина Петровна, была балериной, что привело его в творческую атмосферу с самого раннего возраста. Он проявил музыкальные способности, обучаясь игре на скрипке, пианино и контрабасе, а также увлекаясь джазом. В 15 лет он был переведен на 3-й курс музыкального училища, где начал работать над джазовым репертуаром. В молодости он познакомился с такими джазовыми легендами, как Павел Нисман и Дюк Эллингтон, которые оказали влияние на его карьеру. Основал свой первый джазовый ансамбль в Ленинграде, а уже в 1971 году играл на одной сцене с Дюком Эллингтоном. В 1978 году возглавил ансамбль джазовой музыки, который принял участие в международных фестивалях, включая Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Гаване. Открыл Государственную филармонию джазовой музыки в Санкт-Петербурге. Первым значительным шагом Давида Голощекина в кино стало его участие в создании музыки для фильма «Когда святые маршируют». Позже работал над музыкой для других известных фильмов, таких как «Гладиатор по найму» и «Хромые идут первыми». Кроме того, снялся в нескольких фильмах, включая «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», где он исполнил сольную роль на скрипке в сопровождении собственного ансамбля. Написал музыку к фильму «В стиле Jazz», который посвящен истории джазовой музыки в России. Активно работал на телевидении, ведя различные программы, посвященные джазу. Его работы как ведущего, например, программа «Джазовый калейдоскоп» на «Радио Петербург», пользовались популярностью среди любителей музыки и стали важным источником знаний о джазовой культуре.