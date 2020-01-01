Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм-наблюдение за жизнью и творчеством джазового музыканта Игоря Бутмана. В его вселенной скрупулезная работа в часы репетиций сменяется эйфорией на сценах переполненн�ых концертных залов, а вечера в кругу семьи перемежаются со спортивными тренировками на катке.



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