Биография

Сергей Мазаев — бессменный вокалист группы «Моральный кодекс», также известен как музыкальный продюсер и актер. Играет на духовых, гитаре и ударных. Родился в Москве 7 декабря 1959 года. Музыкой Сергей интересовался с детства, поэтому профиль для обучения выбрал соответствующий — сначала окончил музыкальное училище по классу кларнета, а потом был студентом Гнесинки. Во время службы в армии попал в оркестр и даже принимал участие в подготовке к парадам на Красной площади. До «Морального кодекса» Мазаев принял участие в нескольких музыкальных коллективах. Первое появление на экране произошло в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» — в нем Сергей Мазаев сыграл эпизодическую роль ресторанного саксофониста. После этого он всерьез сосредоточился на карьере музыканта и добился большого успеха. Но в середине 90-х толчок к кинокарьере дали съемки в развлекательном ТВ-проекте «Старые песни о главном» и двух его последующих частях. Затем были художественные фильмы «Апрель», «Копейка», «День радио». Также Сергей Мазаев, обладающий запоминающим голосом, принял участие в озвучке мультфильмов — это были «Кошмар перед Рождеством» и «Новые бременские».