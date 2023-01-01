Биография

Вячеслав Фетисов — российский хоккеист, политический деятель. Депутат Государственной думы VII созыва. Заслуженный мастер спорта. Обладатель орденов Ленина, Почета, Трудового Красного Знамени, Серебряного Олимпийского ордена от МОК. Родился в Москве 20 апреля 1958 года. Хоккеем Вячеслав увлекался с детства, благодаря чему попал в финал городского турнира. В 18 лет его приняли играть за юношескую команду клуба ЦСКА. В 80-х играл в первой пятерке сборной СССР, о чем позднее снят фильм «Русская пятерка», рассказывающий о команде и их игре. В нулевых занимал руководящие должности в хоккейных клубах и лигах. Вячеслав Фетисов снимался в кино в ролях-камео «Воронины», «Молодежка», проявил себя как сценарист к фильму «Слава». Является автором книги «Овертайм».