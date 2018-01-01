Биография

Игорь Бутман — российский саксофонист, композитор, продюсер и актер. Родился в Ленинграде 27 октября 1961 года. Является Народным артистом России и признанным джазовым музыкантом с международной известностью. Бутман вырос в музыкальной семье. В детстве он посещал музыкальную школу по классу кларнета, а позже переключился на саксофон. Окончив Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского, он начал активно выступать на джазовой сцене, а затем увлекся и продюсированием. Интерес к кино появился позже: Игорь не только писал музыку, но и пробовал себя как актер и продюсер. Игорь Бутман успешно проявил себя в кино, сыграв в фильмах «Криминальный блюз для саксофона» и «Брак по расчету». Также он выступал в роли продюсера, работая над документальными проектами, включая фильмы о джазе, например, «Джаз 100».