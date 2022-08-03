Пираты ХХ века (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
Грузовое судно «Нежин» везет во Владивосток медицинский опиум. По пути экипаж подбирает Салеха – мужчину, утверждающего, что спасся с горящего корабля. На самом деле Салех планирует устроить на «Нежине» диверсию, чтобы помочь своим подельникам-пиратам украсть ценный груз. Преступники закладывают на «Нежине» взрывчатку, но старшему механику Сергею удается спасти экипаж. Выжившие добираются до острова, где обосновались пираты, и решают захватить их корабль, чтобы послать сигнал бедствия.
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БДРежиссёр
Борис
Дуров
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актёр
Талгат
Нигматулин
- РААктёр
Рейн
Арен
- ДКАктриса
Дилором
Камбарова
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- ДШАктёр
Джигангир
Шахмурадов
- ЮКАктёр
Юрий
Кутырев
- ТКАктёр
Тадеуш
Касьянов
- МЭАктриса
Майя
Эглите
- БДСценарист
Борис
Дуров
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- ЛГПродюсер
Лев
Грубман
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сошальский
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ЕМХудожница
Елена
Медведева
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян