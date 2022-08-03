Пираты ХХ века (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Грузовое судно «Нежин» везет во Владивосток медицинский опиум. По пути экипаж подбирает Салеха – мужчину, утверждающего, что спасся с горящего корабля. На самом деле Салех планирует устроить на «Нежине» диверсию, чтобы помочь своим подельникам-пиратам украсть ценный груз. Преступники закладывают на «Нежине» взрывчатку, но старшему механику Сергею удается спасти экипаж. Выжившие добираются до острова, где обосновались пираты, и решают захватить их корабль, чтобы послать сигнал бедствия.

