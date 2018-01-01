Wink
Пираты ХХ века
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты ХХ века»

Режиссёры

Борис Дуров

Режиссёр

Актёры

Николай Ерёменко мл.

АктёрСергей Сергеевич
Пётр Вельяминов

АктёрИван Ильич
Талгат Нигматулин

АктёрСалех
Рейн Арен

Актёркапитан пиратов
Дилором Камбарова

АктрисаМаа
Наталья Хорохорина

АктрисаМаша
Джигангир Шахмурадов

Актёрпират Ной
Юрий Кутырев

Актёр
Тадеуш Касьянов

Актёрбоцман
Майя Эглите

АктрисаАйна

Сценаристы

Борис Дуров

Сценарист
Станислав Говорухин

Сценарист

Продюсеры

Лев Грубман

Продюсер
Игорь Зуев

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Сошальский

Актёр дубляжа
Алексей Сафонов

Актёр дубляжа

Художники

Елена Медведева

Художница

Монтажёры

Римма Цегельницкая

Монтажёр

Операторы

Александр Рыбин

Оператор

Композиторы

Евгений Геворгян

Композитор