Конец прекрасной эпохи (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Конец прекрасной эпохи
Драма, Комедия94 мин18+
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О фильме
Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в яростное сопротивление системе.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- Актёр
Иван
Колесников
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЮМАктёр
Юлиан
Макаров
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- АНАктриса
Александра
Нижегородова
- ЮТАктриса
Юлия
Тройникова
- ТКАктёр
Тыну
Карк
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- СДСценарист
Сергей
Довлатов
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- НМХудожница
Наталья
Монева
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- АВКомпозитор
Артем
Васильев