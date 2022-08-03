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Конец прекрасной эпохи

Конец прекрасной эпохи (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Конец прекрасной эпохи
Драма, Комедия94 мин18+

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О фильме

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в яростное сопротивление системе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец прекрасной эпохи»