Денискины рассказы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Полнометражная экранизация: «Денискины рассказы» от создателя одноименного сериала. Дух оригинального произведения с любовью сохранен внуком писателя Виктора Драгунского.



Денис Кораблев вместе с родителями и бабушкой отправляется на лето в деревню, где заводит новых друзей, впервые влюбляется и готовится к поступлению в первый класс. Юному герою предстоит столкнуться с деревенскими мальчишками, проявить смелость и смекалку, а также стать свидетелем и участников многих событий — забавных, захватывающих и трогательных. В приключениях Дениску будут сопровождать два его верных друга, а также новоиспеченные подруги (ведь должны же возникать из-за кого-то проблемы!). Три месяца лета для семьи Кораблевых пролетят незаметно, но точно останутся в памяти у зрителей. «Денискины рассказы» — фильм, одинаково интересный взрослым и детям: о беззаботном детстве, ярких впечатлениях и самой крепкой дружбе.



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