Денискины рассказы (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражная экранизация: «Денискины рассказы» от создателя одноименного сериала. Дух оригинального произведения с любовью сохранен внуком писателя Виктора Драгунского.
Денис Кораблев вместе с родителями и бабушкой отправляется на лето в деревню, где заводит новых друзей, впервые влюбляется и готовится к поступлению в первый класс. Юному герою предстоит столкнуться с деревенскими мальчишками, проявить смелость и смекалку, а также стать свидетелем и участников многих событий — забавных, захватывающих и трогательных. В приключениях Дениску будут сопровождать два его верных друга, а также новоиспеченные подруги (ведь должны же возникать из-за кого-то проблемы!). Три месяца лета для семьи Кораблевых пролетят незаметно, но точно останутся в памяти у зрителей. «Денискины рассказы» — фильм, одинаково интересный взрослым и детям: о беззаботном детстве, ярких впечатлениях и самой крепкой дружбе.
Каким станет лето в деревне для городского мальчишки? Какие истории Денис Кораблев разделит со всем миром? Смотреть фильм «Денискины рассказы» (2025) можно на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ТСАктриса
Таня
Сабинова
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ММАктёр
Максим
Матузный
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- РПАктёр
Роман
Панков
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Ольга
Волкова
- НАСценарист
Нара
Акобян
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- АЗХудожница
Александра
Зинченко
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян