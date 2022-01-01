Страна Саша (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.22022, Страна Саша
Мелодрамы82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Семнадцатилетний Саша растерян: он окончил школу и не знает, что дальше. Он не стремится поступать в университет и ищет подработку как художник. Выполняя свое первое задание, он знакомится с нерешительной ровесницей Женей. Первая любовь окрыляет одиночек и помогает преодолевать душевные тра�вмы. Но что ждет их в конце лета?
Страна Саша смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЮТРежиссёр
Юлия
Трофимова
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
�Евгения
Громова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Алиса
Тарасенко
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- МШАктёр
Максим
Шпаковский
- АПАктёр
Андрей
Пермяков
- Актёр
Вадим
Пироженко
- ЮТСценарист
Юлия
Трофимова
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- ГУСценарист
Гала
Узрютова
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- КФПродюсер
Константин
Фам
- ТМПродюсер
Татьяна
Моисеева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн