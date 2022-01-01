Страна Саша
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Страна Саша

Страна Саша (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.22022, Страна Саша
Мелодрамы82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Семнадцатилетний Саша растерян: он окончил школу и не знает, что дальше. Он не стремится поступать в университет и ищет подработку как художник. Выполняя свое первое задание, он знакомится с нерешительной ровесницей Женей. Первая любовь окрыляет одиночек и помогает преодолевать душевные травмы. Но что ждет их в конце лета?

Страна Саша смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна Саша»

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