Страна Саша (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетний Саша растерян: он окончил школу и не знает, что дальше. Он не стремится поступать в университет и ищет подработку как художник. Выполняя свое первое задание, он знакомится с нерешительной ровесницей Женей. Первая любовь окрыляет одиночек и помогает преодолевать душевные тра�вмы. Но что ждет их в конце лета?



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